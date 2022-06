Drei Tote in Bienenbüttel: Nachbarschaftsstreit wegen Bäumen? Stand: 11.06.2022 18:23 Uhr Nach dem Fund von drei Toten in Bienenbüttel sind die Hintergründe unklar. Bereits vor der Gewalttat gab es laut Polizei Zwist zwischen den Nachbarn. Eskaliert ist der Streit offenbar wegen Bäumen.

Nach Informationen des NDR in Niedersachsen soll es um zwei Bäume gegangen sein, die auf dem Grundstück des 85-jährigen mutmaßlichen Täters stehen. Diese seien bei Stürmen in diesem Jahr beschädigt worden. Das benachbarte Ehepaar wollte demnach, dass die Bäume gefällt werden. Ein anderer Baum sei zuvor schon auf deren Gästehaus gefallen und habe dieses schwer beschädigt. Gutachter und Rechtsanwälte seien bereits in dem Fall involviert gewesen.

Mutmaßlicher Schütze war Jäger

Die Polizei hatte zuvor bestätigt, dass es in der Vergangenheit wiederholt Einsätze bei den Nachbarn in der ehemaligen Ferienhaussiedlung gegeben hatte. Bisher sei es jedoch um verbale Auseinandersetzungen zwischen dem 85-Jährigen und dem benachbarten Ehepaar gegangen. Nun gehen die Ermittler davon aus, dass der Streit eskalierte. Demnach erschoss der 85-Jährige seine Nachbarn, einen 62-Jährigen und dessen 61 Jahre alte Ehefrau. "Wir gehen davon aus, dass der Mann sich danach mit einer seiner legalen Schusswaffen im Wohngebäude selbst gerichtet hat", sagte Polizeihauptkommissar Kai Richter am Sonnabend. Der 85-Jährige soll eine Jagdlizenz und mehrere Waffen besessen haben.

Tote werden rechtsmedizinisch untersucht

Alle drei Getöteten wiesen den Angaben zufolge Schussverletzungen auf. Die Leichen sollen nun rechtsmedizinisch untersucht werden. Mit Ergebnissen wird in der kommenden Woche gerechnet.

Großeinsatz von Polizei und Spezialkräften

Zu der tödlichen Konfrontation war es am Freitagmittag im Ortsteil Bargdorf gekommen. Gegen 12.15 Uhr hörten Anwohnende Schüsse und Schreie und alarmierten die Polizei. Ein Großaufgebot von Spezial-Einsatzkräften aus Hamburg und Hannover sperrte den Bereich weiträumig ab. Zudem waren Kräfte der Interventionsgruppe der Polizeiinspektion sowie des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) Lüneburg im Einsatz. Die betroffenen Grundstücke seien mindestens 1.500 Quadratmeter groß, teils bewaldet und es gebe mehrere Gebäude. Die Beamten hätten sich zunächst orientieren müssen, hieß es. Sie fanden schließlich den 85-Jährigen und das Ehepaar tot vor. Kurz darauf begann die Tatortaufnahme. Aus Hamburg kamen Gerichtsmediziner, zudem waren Kriminaltechniker im Einsatz.

Anwohner in Sicherheit gebracht

Die Menschen in den wenigen umliegenden Häuser wurden laut Polizei während des Einsatzes in Sicherheit gebracht und kamen zwischenzeitlich in einer Notunterkunft der Feuerwehr unter. Bis zum Abend konnten sie wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Ortsbewohner seien völlig überrascht und geschockt gewesen und von einem Pastor seelsorgerisch betreut worden. "Sie konnten sich das nicht vorstellen, die Beteiligten wohnten in der idyllischen Siedlung schon seit Jahren", sagte Polizeihauptkommissar Richter. "Wir gehen von einer absoluten Kurzschlusshandlung aus."

Die Einheitsgemeinde Bienenbüttel im Landkreis Uelzen zählt rund 6.000 Einwohner. Der Ortsteil Bargdorf, in dem knapp 300 Menschen leben, liegt rund 15 Kilometer südlich von Lüneburg.

