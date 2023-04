Stand: 03.04.2023 11:14 Uhr Drei Menschen bei Unfall in Egestorf schwer verletzt

Am Sonntag sind drei Menschen bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Garlstorf und Egestorf (Landkreis Harburg) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 24-Jährige mit ihrem Wagen in Richtung Egestorf unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken geriet sie auf die andere Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Auto eines 60-Jährigen und dessen 57-jähriger Beifahrerin. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Alle drei Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.04.2023 | 12:00 Uhr