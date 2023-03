Stand: 10.03.2023 19:31 Uhr DB schreibt Arbeiten an Bahnstrecke zum dritten Mal aus

Die Deutsche Bahn (DB) hat die anstehenden Arbeiten an der Strecke zwischen Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) und Lüneburg bereits zum dritten Mal europaweit ausgeschrieben. Zuletzt als sogenannte Dringlichkeitsausschreibung. Bislang hat sich kein Unternehmen gefunden, das die Arbeiten ausführen könnte. Auf der Strecke müssen bis zu 20.000 Schwellen ausgetauscht werden. Das war bei einer routinemäßigen Kontrolle aufgefallen. Das Material sei vorhanden, sagte eine Bahnsprecherin dem NDR in Niedersachsen. Was fehle, seien Arbeiter und Maschinen. Seit Ende November ist die Bahnstrecke gesperrt. Fahrgäste müssen bis erstmal weiterhin auf die bereitgestellten Ersatzbusse ausweichen - oder die Strecke mit dem Auto zurücklegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.03.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr