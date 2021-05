Corona: Gartower Arzt spritzt nur halbe Dosis AstraZeneca Stand: 19.05.2021 14:01 Uhr Ein Arzt aus Gartow im Landkreis Lüchow-Dannenberg hat rund 40 Patienten nur die Hälfte der Corona-Impfstoffdosis verabreicht, die eigentlich vorgeschrieben ist. Der Ärztekammer ist der Fall bekannt.

Der Mediziner bestätigte dem NDR in Niedersachsen einen entsprechenden Bericht der Elbe-Jeetzel-Zeitung. Als Grund gab er an, mögliche Nebenwirkungen reduzieren zu wollen. Er beruft sich außerdem auf eine Studie zur Impfstoffzulassung von AstraZeneca, die im März in der medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" erschienen ist. Diese belege, dass der Impfstoff bei niedrigerer Dosierung besser wirke. Er habe die Patienten zudem aufgeklärt.

Unterdosierung laut Hersteller nicht zulässig

Die niedersächsische Ärztekammer prüft nun, ob berufsrechtliche Verstöße vorliegen. Grundsätzlich seien die Vorgaben des Herstellers und des Robert-Koch-Instituts ausschlaggebend. Nach denen sei eine Unterdosierung nicht zulässig, heißt es. Der Mediziner soll nun angehört werden.

