Busfahrer filmt sich für Youtube - Fahrgast beschwert sich Stand: 05.05.2022 16:39 Uhr Er wollte seinen Alltag als Busfahrer filmen und auf der Videoplattform Youtube hochladen - hat aber offenbar seine Fahrgäste nicht gefragt. Einer hat nun Beschwerde eingereicht.

Auf den Videos sollen die Gesichter der Fahrgäste als auch Kennzeichen vorbeifahrender Autos zu sehen sein. Mit der Beschwerde richtete sich der Fahrgast sowohl an das Busunternehmen KVG in Lüneburg als auch an die Landesbeauftragte für Datenschutz. Dort würden sie nun erst einmal genau geprüft, sagte ein Sprecher. Zunächst müssten die Videos gesichtet werden. Ein wichtiger Aspekt könnte dann noch sein, ob auch die Stimmen der einzelnen Personen in den Videos zu hören sind. Dann müsse der Fall direkt an die Staatsanwaltschaft gehen, so der Sprecher. Die "Vertraulichkeit des Wortes" ist im Strafgesetzbuch besonders geschützt.

Videos gelöscht

Das Busunternehmen hat nach eigenen Angaben zunächst das Gespräch mit dem Fahrer gesucht und ihn aufgefordert, die entsprechenden Videos aus dem Internet zu nehmen. Denn: Sie würden sowohl gegen interne Vorschriften als auch gegen allgemeine datenschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen, so ein Sprecher KVG. Der Videos sind seitdem auch nicht mehr im Netz auffindbar.

Dash-Cams immer häufiger genutzt

Der Lüneburger Busfahrer ist kein Einzelfall: Laut Datenschutzbehörde gebe es immer häufiger Fälle im Straßenverkehr, bei dem der Datenschutz missachtet werde. Vor allem sogenannte Dash-Cams - also Kameras auf dem Armaturenbrett - erfreuten sich wachsender Beliebtheit. Den meisten Nutzern sei allerdings nicht klar, dass sie damit gegen Regeln verstoßen, so die Behörde.

