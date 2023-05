Stand: 02.05.2023 06:00 Uhr Bundesstraße 4 gesperrt - viel Verkehr auf Umleitungen

An der B4 werden zwischen Melbeck und Bienenbüttel die Fahrbahn und der Radweg erneuert. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis September dauern, teilte die Straßenbaubehörde mit. Solange wird der Verkehr weiträumig umgeleitet. Für Autofahrer bedeutet das weite Umwege. Sie müssen über Ebstorf beziehungsweise Bad Bevensen fahren. Heiko Senking, Bürgermeister im Klosterflecken Ebstorf, rechnet pro Tag mit knapp 15.000 Fahrzeugen, die zusätzlich durch den Ort rollen. Um den Verkehr unter Kontrolle zu bekommen, seien für Fußgänger eine zusätzliche Ampel, eine Querungshilfe und ein Zebrastreifen eingerichtet worden. Auch Gewerbetreibende an der B4 blicken mit Sorge auf die nächsten Monate. Die Zufahrt zu einem italienischen Restaurant in Bienenbüttel und zum Forellenhof in Grünhagen ist zum Beispiel so gut wie nicht möglich.

