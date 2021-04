Bio-Kartoffeln aus Ägypten: Bauern protestieren vor Denn's Stand: 27.04.2021 15:29 Uhr Biobauern aus Nordostniedersachsen haben heute in Lüneburg vor einem Bio-Supermarkt protestiert - allerdings nicht mit Schildern: Die Landwirte verschenkten Bio-Kartoffeln.

Der Hintergrund: Die Bio-Supermarktkette Denn's bietet derzeit Frühkartoffeln aus Ägypten an. Das ärgert die Landwirte, denn sie haben noch jede Menge regionale Kartoffeln in ihren Lagern: "Wir haben in unseren Scheunen, noch so viele, schöne Bio-Kartoffeln", sagte Landwirt Carsten Niemann. Was Denn's da tue, sei einfach ein Affront. "Wir sind entsetzt", so Niemann. Mit dem Verschenken der Bio-Knollen an Kunden vor dem Denn's-Markt wollten die Landwirte deshalb auf die in ihren Augen verquere Politik der Kette aufmerksam machen.

Jede vierte Bio-Knolle aus Niedersachsen

Für den Bio-Supermarkt Denn's besonders pikant: Viele Discounter, die ebenfalls Bio-Kartoffeln im Sortiment haben, verzichten schon seit Jahren auf Frühkartoffeln aus Ägypten und setzen auf regionale Produkte. Derweil kommt etwa jede vierte deutsche Bio-Kartoffel aus Niedersachsen - vornehmlich aus der Region um die Lüneburger Heide, einem Kerngebiet des deutschen Bio-Kartoffel-Anbaus. So werden laut dem Öko-Kompetenzzentrum Niedersachsen im Wendland auf mehr als 700 Hektar Kartoffeln angebaut und im Landkreis Uelzen auf gut 300 Hektar.

Denn's äußert sich bislang nicht

Zeitgleich zur Protestaktion in Lüneburg haben Bio-Landwirte in der Denn's Firmenzentrale im bayerischen Töpen ein Protestschreiben übergeben. Bislang hat sich die Bio-Supermarktkette noch nicht geäußert. Die Kunden vor der Filiale in Lüneburg begrüßten die Protestaktion der Landwirte.

