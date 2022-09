Stand: 10.09.2022 15:25 Uhr Bahntrasse Hannover-Hamburg: Protest mit Treckern geplant

Im Landkreis Harburg wollen am Sonntag erneut Menschen gegen einen möglichen Neubau einer Bahnstrecke entlang der A7 demonstrieren. Unter anderem ist ein Treckerkonvoi aus verschiedenen Ortschaften nach Garlstorf vorgesehen. Reiter wollen den Konvoi begleiten. Die Samtgemeinde Salzhausen lädt selbst zu einer "Protest- und Informationsveranstaltung" dort ein. In den vergangenen Wochen gab es bereits mehrere Protestaktionen gegen einen möglichen Neubau der Bahnstrecke Hamburg-Hannover. Über die Frage, ob die Strecke ausgebaut oder neu gebaut werden soll, wird seit Jahren diskutiert. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen wird die Variante Neubau von der Bahn mittlerweile gleichrangig mit einem Ausbau der bestehenden Strecke geprüft.

