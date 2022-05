Stand: 30.05.2022 10:13 Uhr Bahntrasse Hannover-Hamburg: Protest mit Holzkreuzen

Rund 400 Menschen haben am Wochenende in Evendorf (Landkreis Harburg) gegen einen befürchteten Neubau einer Bahnstrecke an der A7 demonstriert. Als Zeichen des Protests wurden rund 40 gelb-rote Holzkreuze aufgestellt. Hintergrund sind entsprechende Pläne der Deutschen Bahn rund um die Strecke Hamburg-Hannover. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen wird die Variante Neubau von der Bahn mittlerweile gleichrangig mit einem Ausbau der bestehenden Strecke geprüft - obwohl der Ausbau bereits im Jahr 2015 so vereinbart wurde. Christian Sauer von der örtlichen Bürgerinitiative sagte, die Deutschen Bahn müsse den angedachten Verlauf offenlegen. Vom Bundesverkehrsministerium fordert er, sich an den verabredeten Ausbau der Bestandsstrecke zu halten.

