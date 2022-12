Stand: 09.12.2022 07:53 Uhr Bahn: Lüneburger Stadtrat gegen Ausbau der Bestandsstrecke

In der Diskussion um den Aus- oder Neubau der Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg hat sich der Rat der Stadt Lüneburg gegen einen Ausbau der Bestandsstrecke ausgesprochen. Diese Position sei am Donnerstagabend ohne Gegenstimme beschlossen worden, teilte eine Stadtsprecherin mit. Auch gegen einen Ausbau der aktuellen Strecke inklusive Ortsumfahrungen habe der Rat erhebliche Bedenken geäußert, so die Sprecherin. Die Stadt fordere Bund und Land auf, ein Raumordnungsverfahren einzuleiten, um Alternativen zu prüfen. Unabhängig der Diskussion um eine schnellere Trasse zwischen Hamburg und Hannover müsse die bestehende Strecke zwischen Uelzen und Hamburg aber zeitnah verbessert werden.

