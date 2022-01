Stand: 13.01.2022 12:31 Uhr Bad Fallingbostel und Dorfmark: Ausbau der A7 verzögert sich

Die Arbeiten für den Ausbau der Autobahn 7 zwischen Bad Fallingbostel und Dorfmark werden doch nicht mehr in diesem Jahr beginnen. Das bestätigte Gisela Schütt von der Autobahn GmbH dem NDR in Niedersachsen. Die Planungen - vor allem für den gestiegenen Lärmschutz - dauerten länger als anfangs gedacht. Es liege bislang noch kein Planfeststellungsbeschluss vor. Deshalb sei es nicht mehr möglich, mit den Arbeiten für den neuneinhalb Kilometer langen Abschnitt noch in diesem Jahr zu beginnen.

