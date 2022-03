Stand: 04.03.2022 14:50 Uhr Bad Fallingbostel: Vermisste 80-Jährige tot aufgefunden

Knapp drei Monate nach dem Verschwinden einer 80-Jährigen aus Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) hat die Polizei einen Leichnam entdeckt. Es handele mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die Vermisste, teilte ein Sprecher mit. Beamte hätten den Leichnam bereits am vergangenen Montag gefunden. Zuvor sei das Suchgebiet ausgeweitet worden. Am Freitag erfolgte die rechtsmedizinische Untersuchung. "Hinweise auf ein Fremdverschulden wurden nicht gefunden", teilte der Sprecher mit. Die Frau war seit dem 7. Januar vermisst worden. Wenig später wurde ihr Auto von der Polizei in einem Waldgebiet in der Gemarkung Heber nördlich der B3 entdeckt. Es stand den Angaben zufolge festgefahren auf einem Waldweg.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.01.2022 | 15:00 Uhr