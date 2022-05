Stand: 10.05.2022 10:35 Uhr Autofahrerin kollidiert mit Lkw: A7 zeitweise gesperrt

Die Autobahn A7 wurde am Montagabend auf Höhe Bispingen in Richtung Norden für mehrere Stunden gesperrt. Nach Angaben der Polizei war eine 25-jährige Autofahrerin beim Überholen mit einem Lkw zusammengestoßen, über die Fahrbahnen geschleudert und schwer verletzt worden. Sie und ihre Beifahrerin mussten mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Verkehr wurde in Bispingen von der Autobahn abgeleitet.

