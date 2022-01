Stand: 15.01.2022 09:48 Uhr Auto prallt in Soltau gegen Baum: 19-jähriger Fahrer stirbt

Ein 19-Jähriger ist im Heidekreis mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Zwei Mitfahrer seien schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabend. Der Wagen war demnach am Freitagabend offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit in Soltau in einer Kurve von der Straße abgekommen. Die Insassen mussten von Einsatzkräften aus dem Auto befreit werden. Der 19 Jahre alte Fahrer erlag seinen schweren Verletzungen. Seine Mitfahrer, eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger, kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.01.2022 | 09:00 Uhr