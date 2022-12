Stand: 03.12.2022 09:30 Uhr Auto brennt in Zevener Werkstatt - Feuerwehr rettet Gebäude

In Zeven im Landkreis Rotenburg (Wümme) ist in der Nacht auf Sonnabend ein Auto in einer Werkstatt vollständig ausgebrannt. Das teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer griff auf weitere Gegenstände in der Werkstatt über, Fensterscheiben barsten. 80 Feuerwehrleute aus fünf Ortswehren konnten den Angaben zufolge aber verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei will nun ermitteln, wie es zu dem Brand kommen konnte. Wie hoch der Schaden ist, ist bislang nicht bekannt.

