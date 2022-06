Anreise zum Hurricane: Metronom verbietet Bollerwagen im Zug Stand: 13.06.2022 15:26 Uhr

"Festivalfans müssen jetzt tapfer sein", heißt es in einer Mitteilung der Eisenbahngesellschaft. Wer mit dem Metronom zum Hurricane anreise, müsse nicht nur sein Fahrrad zu Hause lassen, "sondern auch die bei vielen Fans beliebten Bollerwagen mit meist flüssigem Equipment". Der Metronom begründet das Verbot mit der hohen Auslastung der Züge durch das Neun-Euro-Ticket. Zuvor hatte das Eisenbahnunternehmen bereits angekündigt, dass an Wochenenden keine Fahrräder mehr mitgenommen werden dürfen.

Bollerwagen-Verbot von Donnerstagmorgen bis Montagabend

Das Bollerwagen-Verbot gilt in der Zeit von Donnerstagmorgen um 4 Uhr bis Montagabend um 23 Uhr in allen Metronom-Zügen. Es betrifft den Angaben zufolge auch klappbare Transportwagen, Sackkarren und ähnliche Dinge. Auch weist das Eisenbahn-Unternehmen die Festivalbesucher eindringlich darauf hin, dass sie Bollerwagen und ähnliche Gefährte nicht am Bahnsteig stehen lassen dürfen. Dies sei ein Sicherheitsrisiko. "Wer mit Bollerwagen an den Bahnsteig kommt, wird nicht mitfahren können", heißt es vom Metronom.

Metronom-Züge können nicht verlängert werden

In den Enno-Zügen, die zur Metronom-Eisenbahngesellschaft gehören, sind nach Angaben einer Metronom-Sprecherin Bollerwagen und ähnliche Gefährte dagegen weiterhin erlaubt. Bei diesen Zügen habe das Unternehmen im Rahmen des Neun-Euro-Tickets die Kapazitäten erhöht. Metronom-Züge dagegen fahren laut der Sprecherin bereits mit voller Länge, sodass es nicht möglich sei, die Kapazität zu erweitern. Außerdem seien die Metronom-Strecken zwischen den Metropolen ohnehin sehr gut ausgelastet. Insbesondere zum Hurricane seien die Züge immer voll. Dieses Jahr käme noch der Effekt des Neun-Euro-Tickets hinzu. "Es wird eng und wir hoffen, dass alle aufeinander Rücksicht nehmen", so die Sprecherin.

