Anhänger gerät ins Schleudern - Boot landet auf A1

Auf der A1 ist am Sonnabend bei Hollenstedt (Landkreis Harburg) ein Auto samt Anhänger verunglückt. Ein 51-jähriger Autofahrer war mit dem Gespann ins Schleudern geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Kombination habe sich in der Folge so stark aufgeschaukelt, dass sie in den Seitenraum geriet und kippte. Der Unfall endete glimpflich - keiner wurde verletzt. Allerdings sorgte er laut Polizei für Aufsehen. Denn: Infolge des Unfalls war das auf dem Anhänger transportierte Boot auf den Seitenrand der Autobahn gerutscht. Für die anderen Verkehrsteilnehmer sei dies ein "außergewöhnliches Bild" gewesen, teilte ein Sprecher mit. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst nicht abschätzen.

