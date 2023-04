Stand: 27.04.2023 08:00 Uhr ADAC-Luftrettung am Klinikum Uelzen feiert 40-jähriges Bestehen

Die Rettungscrew des ADAC hat seit dem 27. April 1983 mehr als 43.000 Einsätze in der Region geflogen. Oft sind diese lebensrettend, heißt es vom Automobilclub. Hauptziel von "Christoph 19" ist die Basis des Hubschraubers am Klinikum in Uelzen. Aber auch das Krankenhaus in Lüneburg und Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt werden laut ADAC angeflogen. Der Einsatzradius beträgt 70 Kilometer rund um Uelzen. Das entspricht einer Flugzeit von maximal 20 Minuten. Neben dem Transport von Patienten bei schweren Unfällen, bringt der gelb-schwarze Hubschrauber auch Fachärzte zu Patienten, die aufgrund ihres kritischen Zustands nicht transportfähig sind. So werden laut ADAC zum Beispiel Ärzte vom Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen in andere Krankenhäuser gebracht, die diese Spezialisierung nicht haben.

