Stand: 03.05.2022 18:49 Uhr A1: Zwei schwere Auffahrunfälle am Maschener Kreuz

Auf der A1 ist es am Dienstag nacheinander zu zwei Auffahrunfällen an Stauenden gekommen. Dabei wurden ein Mann und eine Frau schwer verletzt. Zunächst war gegen 12.15 Uhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug bei Maschen auf ein anderes Fahrzeug geprallt. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt. Für die Rettungsarbeiten musste die A1 in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu einem Rückstau. Gegen 14 Uhr konnte eine 26-jährige Pkw-Fahrerin ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr in das Heck eines im Stau stehenden Sattelaufliegers. Der Pkw geriet unter den Auflieger. Die Frau musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

VIDEO: A1: Lastwagen fährt auf Stauende auf (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.05.2022 | 15:00 Uhr