Stand: 27.03.2023 07:06 Uhr 51-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Buxtehude

Bei einem Unfall in Buxtehude (Landkreis Stade) ist am Sonntag ein 51-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gerade stark beschleunigt, als ein vor ihm fahrendes Auto plötzlich abbremste. Zeugenaussagen zufolge wich der Motorradfahrer aus, kam ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber und ein Notarzt waren im Einsatz, doch der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen des Unfalls und nach dem Fahrer des Pkw, der abgebremst hatte. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Buxtehude unter der Telefonnummer (04161) 64 71 15 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.03.2023 | 07:30 Uhr