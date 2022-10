Vor Koalitionsgesprächen: Rot-Grün einig bei Sozialwohnungen Stand: 25.10.2022 14:31 Uhr In Niedersachsen fehlen Sozialwohnungen. Vor dem Start der Koalitionsgespräche zwischen SPD und Grüne ist durchgesickert, dass die designierte Landesregierung 100.000 Wohnungen bauen will.

40.000 davon könnte nach Informationen des NDR in Niedersachsen eine Landeswohnbaugesellschaft bauen und betreiben - so plant es demnach die SPD. Beide Parteien sind sich im Grund einig darüber, diese Gesellschaft zu gründen. Zuletzt hatten sich Arbeitsgruppen mit Experten von SPD und Grünen getroffen und die Standpunkte in den wichtigsten Ressorts ausgetauscht.

VIDEO: Niedersachsen fehlen Sozialwohnungen (14.01.2022) (1 Min)

Zahl an Sozialwohnungen nimmt seit Jahren ab

Bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit wenig Geld ist dringend notwendig. Die Zahl der Sozialwohnungen im Land nimmt stetig ab. Der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion aus dem Frühjahr zufolge gibt es in Niedersachsen rund 55.000 Sozialwohnungen. Im Jahr 2015 habe es in Niedersachsen demnach noch etwa 90.000 Sozialwohnungen gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.10.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen SPD Grüne Wohnungsmarkt