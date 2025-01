Das war der Niedersächsische Landtag im Dezember Stand: 13.12.2024 16:58 Uhr Der Niedersächsische Landtag hat am letzten Sitzungstag in diesem Jahr den Haushalt für 2025 beschlossen. Thema war auch ein Staatsanwalt aus Hannover, der Informationen an ein Drogenkartell verkauft haben soll.

Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) kündigte am Donnerstag wegen der Korruptionsvorwürfe gegen einen Staatsanwalt an, dass Staatsanwälte künftig einen Auszug aus dem Bundeszentralregister vorlegen müssen. Außerdem beschlossen die Abgeordneten am Freitag den Haushalt für 2025. Mit 44,4 Milliarden Euro ist der Etat rund 1,85 Milliarden Euro höher als in diesem Jahr. Damit sollen unter anderem rund 2.500 neue Stellen für Lehrkräfte sowie 80 neue Studienplätze für Medizin in Oldenburg finanziert werden. Außerdem will die Landesregierung mehr Geld für die Digitalisierung der Verwaltung und für den Hochwasserschutz ausgeben.

Das waren die Themen am Freitag

Weitere Informationen 44,4 Milliarden Euro: Niedersächsischer Landtag beschließt Haushalt Der Etat für 2025 umfasst 1,85 Milliarden Euro mehr als der für 2024. Das Geld soll etwa in neue Lehrerstellen fließen. mehr

Das waren die Themen am Donnerstag

Weitere Informationen Behördenleck: Staatsanwälte müssen Zentralregister-Auszug vorlegen Das kündigte Niedersachsens Justizministerin im Landtag an. Hintergrund ist der mutmaßliche Maulwurf in der Staatsanwaltschaft. mehr

Das waren die Themen am Mittwoch

Weitere Informationen Landtag wählt Tanja Meyer zu neuer Vizepräsidentin Die Grünen-Politikerin folgt auf die Meta Janssen-Kucz. Sie zieht sich nach mehr als 20 Jahren aus der Landespolitik zurück. mehr

Das waren Themen am Dienstag

Das war der Landtag in den vergangenen Monaten

