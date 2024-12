Tarifkonflikt bei VW: Weil fordert Lösung vor Weihnachten Stand: 10.12.2024 16:41 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat im Landtag eine schnelle Lösung für den Tarifkonflikt bei VW gefordert. Die vierte Runde der Tarifgespräche war gescheitert, kommende Woche soll es weitergehen.

Wenn es nach Weil geht, sollen die Tarifverhandlungen bei Volkswagen vor Weihnachten ein Ende finden. "Wir spüren alle, wie dieses Thema in Niedersachsen an den Nerven der Bürgerinnen und Bürger zehrt", sagte der Ministerpräsident am Dienstag im Niedersächsischen Landtag. Es sei nicht zumutbar, den Konflikt über die Festtage ins neue Jahr zu schleppen. Die Zeit werde knapp, aber eine Einigung könne gelingen, so Weil. "Ich fordere alle Beteiligten eindringlich auf, die verbleibenden Tage dafür intensiv zu nutzen."

Videos 5 Min Volkswagen: Warnstreik zur vierten Verhandlungsrunde Bislang gibt es keine Annäherung der Tarifparteien, noch immer stehen Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen im Raum. (09.12.2024) 5 Min

Weil zu VW: Betriebsbedingte Kündigungen vermeiden

Weil machte die Positionen der Landesregierung in dem Konflikt erneut deutlich: Zwar müsse Volkswagen wettbewerbsfähig sein und dafür seine Kosten senken. Aber Werksschließungen lehne die Landesregierung ab und dränge stattdessen auf alternative Lösungen. Zudem müssten betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden. Weil und seine Stellvertreterin Julia Willie Hamburg (Grüne) sitzen für das Land im VW-Aufsichtsrat - Niedersachsen hält 20 Prozent des Stimmrechts im VW-Konzern. Gemeinsam mit Arbeitnehmervertretern haben sie im Aufsichtsrat die Mehrheit, bei wichtigen Entscheidungen auch ein Veto-Recht.

Tarifgespräche bei VW sollen kommende Woche weitergehen

Am Montag war die vierte Runde der Tarifgespräche gescheitert. Begleitet wurde sie von Warnstreiks - laut IG Metall legten in Niedersachsen mehr als 55.000 Beschäftigte ihre Arbeit nieder. Die Tarifgespräche sollen am kommenden Montag und Dienstag fortgesetzt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen VW