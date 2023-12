Das war der Landtag im November Stand: 09.12.2023 18:50 Uhr Im Niedersächsischen Landtag hat die Plenarwoche im November mit einer Regierungserklärung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) begonnen. Weil sagte, man wolle eine "kontrollierte Zuwanderung".

Niedersachsen steht nach Einschätzung Weils bei der Aufnahme von Geflüchteten am Rande seiner Möglichkeiten. In diesem Jahr rechnet er mit rund 32.000 Menschen. In vielen Bereichen sei die hohe Zahl Geflüchteter für die Gesellschaft kaum noch zu verkraften, auch die Suche nach passenden Unterkünften gestalte sich zunehmend schwieriger. Weitere Themen der Plenarwoche waren das neue Windenergie-Gesetz, die Pläne von Bundesumweltministerin Lemke zum erleichterten Wolfsabschuss und mögliche Schutzmaßnahmen für queere Menschen.

Das war der Landtag am Mittwoch

Das war der Landtag am Donnerstag

Weitere Informationen Landtag gedenkt der Opfer der Pogromnacht vor 85 Jahren Mehr als 1.300 Juden waren unter den Opfern. Dieses Jahr steht das Gedenken unter dem Eindruck des Hamas-Terrors. (09.11.2023) mehr

Das war der Landtag am Freitag

Das war der Landtag 2023

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.11.2023 | 13:00 Uhr