Das war der Landtag im März Stand: 23.03.2023 18:56 Uhr Im Niedersächsischen Landtag ging es in der Sitzungswoche im März unter anderem um mögliche Umweltverschmutzungen durch das LNG-Terminal in Wilhelmshaven und die Frage, ob es vermehrt zu Übergriffen von Wölfen kommt.

In einer Fragestunde auf Antrag der SPD wurde über die Unterstützung der Sportvereine im Land diskutiert. Die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken war auf Antrag der Regierungsfraktionen Thema der Plenarsitzung. Weitere Punkte auf der Tagesordnung: die Digitalisierung an Schulen, die Einsamkeit in Niedersachsen sowie die Sicherung des Betriebs von Krankenhäusern in Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 23.03.2023 | 19:30 Uhr