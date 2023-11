Migration: Weil sieht Niedersachsen am Rande der Möglichkeiten Stand: 08.11.2023 11:52 Uhr Niedersachsen steht nach Einschätzung von Ministerpräsident Stephan Weil bei der Aufnahme von Flüchtlingen am Rande seiner Möglichkeiten. In diesem Jahr rechnet er mit rund 32.000 Geflüchteten.

"Schutzbedürftigen wollen wir Schutz gewähren", sagte Weil (SPD) am Mittwoch in seiner Regierungserklärung im Landtag. In vielen Bereichen sei die hohe Zahl Geflüchteter für unsere Gesellschaft jedoch kaum noch zu verkraften. Immer schwieriger sei es, passende Unterkünfte oder Einrichtungen zu finden, um die vielen Menschen unterzubringen.

Weil: Aufnahmebereitschaft deutlich geringer als 2015

Seit 2017 hat Niedersachsen laut dem Ministerpräsidenten etwa 257.000 Menschen aufgenommen. Darunter fallen auch 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die nicht als Flüchtlinge gezählt werden - Zahlen, die in etwa der Einwohnerzahl von Braunschweig entsprechen, so Weil. Die landeseigenen Unterkünfte sollen bis Ende März auf 20.000 Plätze ausgebaut werden. Dass die Aufnahmebereitschaft in der Gesellschaft deutlich geringer sei als im Jahr 2015, zeige sich auch an regelmäßigen Protesten vor neuen Unterkünften.

