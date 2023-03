Das war der Landtag im Februar Stand: 23.02.2023 18:23 Uhr Die Abgeordneten im Niedersächsischen Landtag kamen am Donnerstag zur letzten Plenarsitzung im Februar zusammen. Themen waren unter anderem der Krieg in der Ukraine und der Lehrkräftemangel.

Am Donnerstag ging es neben dem Lehrkräftemangel in Niedersachsen, um geschlechtergerechte Sprache in Behörden. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Mittwoch eine Regierungserklärung zu einem Jahr Krieg gegen die Ukraine abgegeben.

Das war der Landtag am Donnerstag

Das war der Landtag am Mittwoch

