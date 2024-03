Gehalt von Weils Büroleiterin: FAQ zum geforderten U-Ausschuss

Der Vorwurf der CDU: Die kurzfristige Beförderung der Büroleiterin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im vergangenen Jahr sei rechtswidrig. Weil hatte für seine 33-jährige Mitarbeiterin eine rückwirkende Gehaltserhöhung durchgesetzt - knapp 1.900 Euro brutto mehr pro Monat. Dafür hat die Landesregierung kurzfristig die Regeln geändert. Bisher war es nämlich in der Verwaltungspraxis üblich, dass Mitarbeitende mehrere Jahre auf eine höhere Vergütung hätten warten müssen. Eine "Beförderung mit der Brechstange" nennt es der CDU-Fraktionsvorsitzende Sebastian Lechner. Die Staatskanzlei wies bisher alle Vorwürfe zurück, sprach von Einigkeit mit dem Finanzministerium, das für Besoldungsfragen zuständig ist. Allerdings liegen inzwischen auszugsweise Abschriften aus bislang streng vertraulichen E-Mails vor, die Zweifel an dieser Darstellung wecken.

Für die CDU wirft die Beförderung von Weils Büroleiterin viele Fragen auf - Fragen, die aus ihrer Sicht auch nach Akteneinsicht und öffentlicher Befragung des Ministerpräsidenten im vergangenen Landtagsplenum nicht ausreichend beantwortet wurden. Sie sieht ihre Aufgabe als Opposition darin, die Regierung zu kontrollieren. Und so nutzt sie nun den PUA, um "die Sachverhalte umfassend und transparent aufzuarbeiten". Die Union will vor allem wissen, welche Rolle der Ministerpräsident selbst bei der Affäre gespielt hat - und was sein persönliches Motiv dabei war, diese Beförderung durchzusetzen. Die Hauptkritik der Oppositionsfraktion: das Timing der Beförderung. Die Staatskanzlei habe diese bereits auf die Tagesordnung des Kabinetts gesetzt, bevor der zuständige Finanzminister der Neuregelung überhaupt zugestimmt habe - und auch, bevor der entsprechende Erlass an die anderen Ministerien verschickt worden sei, so der Vorwurf. Auch sei die Frage der rückwirkenden Bezahlung von vier Monatsgehältern nicht geklärt, obwohl die Neuregelung des Finanzministers nur für künftige Fälle gelte.