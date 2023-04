Zug erfasst Auto: Drei Tote bei Unfall in Neustadt am Rübenberge

Stand: 23.04.2023 11:51 Uhr

Bei einem Unfall in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) sind am frühen Sonntagmorgen drei junge Menschen ums Leben gekommen. An einer Halbschranke wurde ihr Auto von einem Zug erfasst.