Stand: 20.09.2021 09:15 Uhr Zu schnell durch Celle: Mann prallt mit Auto gegen Hauswand

Am Sonntag ist bei einem Verkehrsunfall in der Celler Innenstadt ein hoher Schaden entstanden. Beamte einer Polizeidienststelle hörten am späten Abend Brems- und Aufprallgeräusche. Sie stellten fest, dass ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Auto gegen das Gebäude einer Versicherung geprallt war. Zudem hatte das Fahrzeug eine Straßenlaterne zerstört. Laut Polizei hatte der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren - offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit. Er und sein 22 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Die Ermittler schätzen den Schaden auf eine hohe fünfstellige Summe.

