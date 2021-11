Stand: 23.11.2021 16:41 Uhr Zoo feiert zweiten Geburtstag von Eisbär-Mädchen "Nana"

Der Erlebnis-Zoo Hannover hatte am Dienstag einen Grund zum Feiern: Eisbär-Mädchen "Nana" feiert Geburtstag. Als Überraschung für die Bärin haben sich die Tierpfleger und-pflegerinnen ein eiskaltes Geburtstagsgeschenk mit Sprachspiel ausgedacht: Eine große "2" aus Eis, dunkelrot eingefärbt mit Heidelbeersaft. Nach eingehender Geschmacksprobe zeigte sich "Nana" schließlich als "Heidelbär", so der Zoo in einer Mitteilung. Die Zunge rosa statt blau wie sonst und mit roten Flecken im weißen Fell.

Irgendwann trennen sich die Wege

Wie der Zoo weiter mitteilt, entwickelt sich die Bärin prächtig. Wog sie bei ihrer Geburt gerade mal 500 Gramm, bringt sie mittlerweile schon 200 Kilogramm auf die Waage und ist fast so groß wie Mutter "Milana". Noch sind die beiden beieinander und rangeln mitunter um Spielzeuge. Das bleibe aber nicht so: In der Arktis vertreiben Eisbärenmütter ihre Jungtiere mit etwa zwei bis zweieinhalb Jahren. Wenn "Milana" irgendwann entscheidet, wieder alleine sein zu wollen, wird über das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) entschieden, in welchen Zoo "Nana" schließlich umziehen wird.

