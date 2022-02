Stand: 15.02.2022 12:15 Uhr Zensus 2022: Kommunen suchen 9.000 Helfer für Umfrage

In Niedersachsen laufen die Vorbereitungen für eine EU-weite Volkszählung am 15. Mai. Für den Zensus 2022 suchen die Kommunen und das Landesamt für Statistik etwa 9.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für die Befragungen. Zehn Prozent der niedersächsischen Haushalte würden persönlich zu ihren Lebensumständen befragt, wie das Landesamt am Dienstag mitteilte. Dafür wurden landesweit 52 kommunale Erhebungsstellen eingerichtet. Die persönlichen Befragungen laufen über einen Zeitraum von etwa vier Wochen und beginnen am 16. Mai. Sie sollen pandemiebedingt "kurz und kontaktarm" sein. Für den ehrenamtlichen Einsatz werde eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Der Zensus soll den Angaben zufolge verlässliche Bevölkerungszahlen für die Gemeinden, die Länder und ganz Deutschland liefern. Erhoben werden demnach auch Daten wie etwa Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit, außerdem sollen die Befragten Auskunft zu ihrer Wohnsituation geben - das seien wichtige Grundlagen für Entscheidungen in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft.

