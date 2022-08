Zehn Schwerverletzte bei Kuhstallbrand in Rodenberg

Stand: 25.08.2022 19:57 Uhr

In Rodenberg (Landkreis Schaumburg) ist am Donnerstag ein Stallgebäude in Brand geraten. Beim Versuch das Feuer zu löschen wurden zehn Menschen schwer verletzt - einer von ihnen lebensbedrohlich.