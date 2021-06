Wunstorf: Luftwaffe holt verletzte Soldaten aus Mali Stand: 26.06.2021 09:39 Uhr Nach dem Anschlag auf eine Bundeswehr-Patrouille in Mali sollen die dabei verletzten zwölf deutschen Soldaten nach Deutschland gebracht werden. Ein Airbus A400M aus Wunstorf ist in Afrika gelandet.

Vor allem die drei Schwerverletzten sollen so schnell wie möglich nach Deutschland ausgeflogen werden, teilte Verteidigungsministerin Annegret Kamp-Karrenbauer (CDU) mit. Alle anderen Verletzten sollen im Laufe der kommenden Tage nach Deutschland gebracht werden. Der Airbus vom Fliegerhorst Wunstorf startete, traf am Sonnabendvormittag in Gao in Mali ein. Er kann als fliegende Intensivstation eingesetzt werden. Ein schwerverletzter Soldat war noch in Mali notoperiert worden.

Blauhelmsoldaten mit Autobombe attackiert

Insgesamt wurden bei dem Anschlag zwölf deutsche Blauhelmsoldaten und ein Belgier verletzt. Ein Selbstmordattentäter hatte die Patrouille am Freitag rund 180 Kilometer nordöstlich der Stadt Gao mit einer Autobombe angegriffen. Dort sind die meisten der rund 900 Bundeswehrsoldaten in Mali stationiert. Die Bundeswehr beteiligt sich in Mali an der UN-Mission Minusma, die die Waffenruhe im Land sichern soll. Seit dem Beginn der Mission vor acht Jahren sind nach UN-Angaben 220 Angehörige der Vereinten Nationen ums Leben gekommen. Der Einsatz gilt als eine der verlustreichsten Missionen in der UN-Geschichte.

