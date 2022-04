Stand: 22.04.2022 07:48 Uhr Wohnung in Hannover-List nach Brand nicht mehr bewohnbar

In Hannover sind bei einem Brand in der Nacht zu Freitag zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Feuerwehr-Angaben hatte in einer Wohnung im Stadtteil List ein Sofa gebrannt, Flammen schlugen aus dem Fenster. Ein Nachbar hatte das Feuer aber mit einem Feuerlöscher so unter Kontrolle gebracht, dass die Feuerwehr es schnell löschen konnte. Experten sollen nun herausfinden, wie es zu dem Brand kommen konnte, so die Polizei. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.04.2022 | 07:30 Uhr