Stand: 07.03.2022 12:16 Uhr Wisentgehege Springe freut sich über anonyme Spende

Ein unbekannter Spender hat dem Wisentgehege Springe in der Region Hannover 6.000 Euro geschenkt. Das Geld steckte in einem Briefumschlag, den der Tierpark-Leiter Thomas Hennig in seinem Briefkasten entdeckte. Im Umschlag war auch ein Zettel, auf dem "Möge es Segen bringen" geschrieben steht. Das Geld wurde inzwischen auf dem Vereinskonto eingezahlt und soll für den Neubau der Vielfraß-Anlage verwendet werden. Die beiden Vielfraß-Damen "Stella" und "Puka" können den Angaben zufolge dank des anonymen Wohltäters noch in diesem Jahr in das neue große Gehege umziehen.

