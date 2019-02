Stand: 09.02.2019 17:17 Uhr

Winter-Fackelschwimmen: 200 steigen in die Aller

Frostbeulen schauen hier lieber nur zu: 200 Mutige in Neoprenanzügen haben sich am Sonnabend aber getraut und sind in Celle zum Winter-Fackelschwimmen in die Aller gestiegen. Mit teils selbst gebastelten Wassergefährten und auffälligen Kopfbedeckungen schwammen die Frauen und Männer rund vier Kilometer flussabwärts. Auf den Wassergefährten transportierten einige Schwimmerinnen und Schwimmer warme Getränke und Essen, um sich während des mehr als einstündigen Aufenthalts im Wasser zu stärken, wie Mathias Dannenberg von der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) in Celle sagte. Viel Schwimmkraft brauchen die Teilnehmenden Dannenberg zufolge nicht, denn die Strömung trieb sie. Kurz vor dem Ziel gab es für die Schwimmer an einer am Ufer aufgebauten Station warmen Tee und eine brennende Fackel. "Sie lassen sich dann mit den Fackeln treiben", berichtete der DLRG-Sprecher. "Die Schwimmer schwimmen in die Dämmerung hinein. Fürs Ambiente gibt es die Fackeln."

Tradition seit 1966 - heute zählt der Spaß

Das "Aller-Winter-Fackelschwimmen" ist das älteste Winter-Fackelschwimmen in Deutschland. 1966 organisierte der örtliche Club der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) erstmals eine Wintertrainingseinheit. Dabei sollten sich die DLRG-Mitglieder fithalten und gleichzeitig eine neue Ausrüstung testen. Mittlerweile geht es bei der Veranstaltung vor allem auch um Spaß: Bei der 51. Ausgabe des "Aller-Winter-Fackelschwimmens" werden unter anderem wieder das ungewöhnlichste Wassergefährt und die am originellsten verkleidete Gruppe mit einem Preis ausgezeichnet.

