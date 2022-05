Wieder lange Kontrollen am Flughafen Hannover-Langenhagen? Stand: 25.05.2022 16:10 Uhr Immer wieder bilden sich vor der Sicherheitskontrolle des Flughafens Hannover-Langenhagen lange Schlangen. Zu Ostern hatte es sich massiv gestaut, und auch in den vergangenen Tagen gab es Probleme.

Rund um das Himmelfahrtswochenende rechnet Willi Verhuven nicht mit großen Problemen. Inzwischen habe sich alles wieder zurechtgeruckelt, sagt der Geschäftsführer des Reiseveranstalters Alltours Flugreisen GmbH. Das sieht Sprecher Aage Dünhaupt von der TUI Fly anders: Er rechnet mit einem großen Andrang und langen Schlangen vor den Sicherheitskontrollen am Flughafen in Hannover-Langenhagen, aber auch an allen anderen europäischen Flughäfen.

VIDEO: Osterferien: Die Stimmung am Flughafen Langenhagen (09.04.2022) (3 Min)

Flieger müssen auf Passagiere warten

Schon jetzt müssten beispielsweise Flieger nach Fuerteventura und Kreta teilweise 50 Minuten auf Fluggäste warten, die noch überprüft würden, sagt Dünhaupt. Er warnte dennoch davor, zu früh zum Flughafen zu kommen: Reisende von in Kürze abhebenden Flügen vermischten sich dann mit Passagieren, deren Flüge erst in einigen Stunden gingen. Das mache die Situation am Check-In unübersichtlich. Zweieinhalb Stunden vor Abflug da zu sein, reiche, sagt Dünhaupt. Dann sollte der erste Weg nach dem Einchecken direkt zur Sicherheitskontrolle gehen, sagt Jörg Ristow von der Bundespolizei Hannover. Wer bemerkt, dass die Zeit bis zum Abflug knapp wird, sollte das Flughafenpersonal ansprechen, so Rüstow. Das öffne dann eine sogenannte Notschleuse, durch die das Flugzeug noch erreicht werden könne.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.05.2022 | 08:00 Uhr