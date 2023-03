Stand: 15.03.2023 17:58 Uhr Wegen ver.di-Warnstreiks: In Hannover türmt sich der Müll

Überfüllte Mülltonnen und dreckige Straßen: Die Folgen des Warnstreiks beim kommunalen Müllentsorger aha sind in Hannover nicht zu übersehen. Seit Dienstag und noch bis Donnerstag werden die Straßen nicht mehr gereinigt und der Müll nicht abgeholt. So stapeln sich derzeit Müllsäcke an Laternen sowie Bäumen und der Wind verteilt leere Papier- und Plastiktüten in der Stadt. Erst zu den nächsten regulären Abholterminen wird der Müll wieder entsorgt. Betroffene Bürgerinnen und Bürger sollen ihren Abfall nicht wild auf der Straße lagern, sondern nach Möglichkeit in Kellern, Garagen oder auf Balkonen aufbewahren, sagte der aha-Personalratsvorsitzende Sascha Eckstein dem NDR in Niedersachsen. Hintergrund des Warnstreiks sind Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Am Mittwoch legten Tausende Beschäftigte des Gesundheitswesens in Niedersachsen ihre Arbeit nieder.

VIDEO: Warnstreiks für mehr Lohn im öffentlichen Dienst (14.03.2023) (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.03.2023 | 14:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gewerkschaften