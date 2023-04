Stand: 11.12.2019 08:54 Uhr Wasserstadt: Vorerst kein Abriss der Conti-Gebäude

Zwei denkmalgeschützte Fabrikgebäude auf einem ehemaligen Grundstück des Reifenherstellers Continental in Hannover-Limmer dürfen nicht abgerissen werden. Das hat das Verwaltungsgericht Hannover am Dienstag entschieden. Eine entsprechende Klage des Bauunternehmers Günter Papenburg gegen die Stadt wurde abgewiesen. In einem weiteren Verfahren hatte Papenburg sich gegen das zeitweise Einrichten eines Wachdienstes auf Gelände der geplanten Wasserstadt gewandt. Die Stadt hatte das verlangt, um das Gelände zu sichern. Das Gericht sah dies ebenfalls als rechtmäßig an. Gegen beide Urteile ist Berufung möglich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.12.2019 | 08:30 Uhr