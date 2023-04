Stand: 13.04.2023 17:25 Uhr Warnstreik bei Galeria Karstadt Kaufhof in Hannover

Rund 50 Beschäftigte der insolventen Handelskette Galeria Karstadt Kaufhof haben am Donnerstag in Hannover gegen den harten Sanierungskurs des Unternehmens protestiert. Zum Ausstand aufgerufen hatte die Gewerkschaft ver.di. Nach ihren Angaben beteiligte sich ein Großteil der Belegschaft, die am Donnerstag in der Filiale am Ernst-August-Platz eingeplant war, an dem Warnstreik. "Die Geschäftsleitung musste selber an der Kasse sitzen", sagte Gewerkschaftssekretär Christian Vasenthien. Insgesamt arbeiten etwa 210 Menschen in Schichten in der Filiale. Grund für den Protest ist laut Gewerkschaft der Plan der insolventen Kaufhauskette, in den Filialen, die bestehen bleiben, bis zu 15 Prozent der Arbeitsplätze abzubauen. Galeria Karstadt Kaufhof will bundesweit 47 seiner knapp 130 Warenhäuser schließen. Laut ver.di fallen dadurch rund 4.000 Arbeitsplätze weg. In Niedersachsen werden die Standorte Celle, Braunschweig und Hildesheim geschlossen. Die Filiale in Oldenburg sollte zunächst ebenfalls geschlossen werden, bleibt nun aber erhalten.

VIDEO: Hannover: Aufruf zum Warnstreik bei Galeria Karstadt Kaufhof (1 Min)

