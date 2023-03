Galeria Karstadt Kaufhof schließt vier Häuser in Niedersachsen Stand: 13.03.2023 17:03 Uhr Die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof macht Filialen in Braunschweig, Celle, Hildesheim und Oldenburg zu. Das erste Haus in Niedersachsen soll schon in diesem Jahr schließen.

Am Montag hatte der Gesamtbetriebsrat bekannt gegeben, dass deutschlandweit 52 von 129 Filialen geschlossen werden, darunter vier Häuser in Niedersachsen und eines in Bremen. Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) reagierte enttäuscht. Schließlich habe es zwischen seiner Stadt und dem Unternehmen viele Gespräche gegeben, wie so ein Schritt hätte verhindert werden können. Für die Stadt und die Beschäftigten bedeute die Schließung "einen drastischen Einschnitt". Am Dienstagvormittag soll es in Braunschweig eine Betriebsversammlung für die 170 Beschäftigten geben.

Diese Filialen schließen in Niedersachsen:

Celle zum 30. Juni 2023

zum 30. Juni 2023 Braunschweig zum 31. Januar 2024

zum 31. Januar 2024 Hildesheim zum 31. Januar 2024

zum 31. Januar 2024 Oldenburg zum 31. Januar 2024

zum 31. Januar 2024 Bremen zum 31. Januar 2024

Verbleibende Filialen werden umgebaut

Aufatmen können dagegen die Beschäftigten der Filialen in Goslar, Göttingen, Hannover und Lüneburg. Diese Filialen bleiben nach Angaben des Unternehmens bestehen. Der Galeria-Betriebsratsvorsitzende in Göttingen, Florian Kruck-Steuer, sagte dem NDR Niedersachsen, er sei erleichtert, dass das Warenhaus bleibe, aber traurig für all die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er geht von einem "weiterhin steinigen Weg" für Galeria Karstadt Kaufhof aus. Denn der Umbau der verbleibenden Filialen stehe noch aus. Den hatte der Konzern heute ebenfalls angekündigt.

Ver.di: Beschäftigte zahlen für Fehler des Managements

"Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle betroffenen Kolleginnen und Kollegen", sagte Sabine Gatz von der Gewerkschaft ver.di zu den angekündigten Schließungen. Für mehr als 630 Beschäftigte in Niedersachsen und Bremen stehe damit die Existenz auf dem Spiel. Die Unternehmensleitung habe ein Zukunftskonzept verschleppt, die Fehler seien hausgemacht. Für diese Fehler müssten die Beschäftigten nun bezahlen, so Gatz.

Schon zweites Insolvenzverfahren

Ende Oktober 2022 hatte Galeria Karstadt Kaufhof zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren Insolvenz angemeldet. In einem Brief an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklärte Konzernchef Miguel Müllenbach damals, Grund für die bedrohliche Lage des Unternehmens seien die explodierenden Energiepreise und die Konsumflaute in Deutschland. Eine erneute Sanierung werde mit erheblichen Einschnitten in das Filialnetz und einem deutlichen Stellenabbau verbunden sein. Im ersten Insolvenzverfahren hatte der Konzern 2020 gut 40 von damals 172 Filialen geschlossen. Rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren ihre Stellen.

