Stand: 12.04.2023 09:01 Uhr Job-Abbau befürchtet: Warnstreik bei Karstadt in Lüneburg

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten bei Galeria Karstadt Kaufhof in Lüneburg dazu aufgerufen, am Mittwoch die Arbeit niederzulegen. Die Filiale in der Hansestadt soll im Rahmen des Sanierungsplans zwar erhalten bleiben. Ver.di befürchtet allerdings, dass hier bis zu 15 Prozent der Arbeitsplätze abgebaut werden. Dies kritisiert die Gewerkschaft scharf. Die Beschäftigten hätten seit Jahren auf Teile ihres tariflichen Entgeltes verzichtet und müssten jetzt trotzdem um ihre Jobs bangen, so ein Sprecher. Im Zuge der Insolvenz von Karstadt sollen drei Häuser in Niedersachsen geschlossen werden. Betroffen sind die Standorte Celle, Braunschweig und Hildesheim.

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel