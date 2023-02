Warnstreik am Flughafen Hannover: Freitag drohen Flugausfälle Stand: 15.02.2023 06:57 Uhr Passagiere am Flughafen Hannover müssen sich am Freitag auf Probleme einstellen: Die Gewerkschaft ver.di ruft Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste zum Warnstreik auf.

Auch am Flughafen Hannover-Langenhagen sollen die Beschäftigten die Arbeit niederlegen, ebenso an den großen deutschen Airports in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund und Bremen. Der Warnstreik soll am frühen Freitagmorgen beginnen und bis in die Nacht zu Samstag dauern. Ver.di rechnet mit starken Auswirkungen vor allem im innerdeutschen Flugverkehr. Damit weitet die Gewerkschaft den Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst auf die Flughäfen aus. Die Beschäftigten der Betreibergesellschaften werden häufig nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt.

VIDEO: Kurz vor Ferienbeginn: Eurowings-Piloten streiken (06.10.2022) (2 Min)

Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Einkommen

Ver.di und der Beamtenbund dbb fordern in den laufenden Tarifverhandlungen 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber weisen die Forderungen zurück.

Flughafenverband: Das hat nichts mehr mit Warnstreik zu tun

Die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle begründet die Forderungen unter anderem mit einem Arbeitskräftemangel bei den Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste. Um die Situation zu ändern, müsse es eine attraktive Lohnerhöhung geben. Sie verwies zudem auf steigende Lebenshaltungskosten. "Inflation, hohe Energie- und Lebensmittelpreise treiben die meisten Beschäftigten in eine unsichere Situation", sagte Behle laut ver.di-Mitteilung. "Viele wissen nicht mehr, wie sie ihre Mieten bezahlen und den Kühlschrank füllen sollen." Der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, Ralph Beisel, kritisierte den geplanten Warnstreik. Wenn sieben der größten zehn deutschen Flughäfen ganztägig bestreikt werden, habe dies nichts mehr mit einem Warnstreik zu tun. "In unzumutbarer Weise soll ein ganzes Land vom internationalen Luftverkehr abgeschnitten werden", sagte Beisel.

Hunderte Flüge im Jahr 2018 annulliert

Die Gespräche zwischen den Tarifparteien werden am 22. und 23. Februar fortgesetzt. Den bisher letzten großen Warnstreik mit ähnlichen Folgen gab es im April 2018, als deutschlandweit Hunderte Flüge annulliert wurden, weil die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes nicht vorankamen.

