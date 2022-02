Von Nazis ermordet: "Stolperstein" für katholischen Pater Stand: 23.02.2022 20:10 Uhr Der katholische Pater Lorenz gehörte zu den Geistlichen, die sich in der NS-Zeit offen gegen das Hitler-Regime äußerten. In Hildesheim wurde am Mittwoch zum Gedenken ein Stolperstein verlegt.

Der Akt kommt 78 Jahre nach dem Todesurteil: Der in Hildesheim zum Pastor berufene Friedrich Lorenz wurde 1944 von den Nationalsozialisten hingerichtet - auch, weil er offene Meinungen zuließ. Der katholische Geistliche leitete in einem Kloster in Stettin (heute Szczecin in Polen) einen wöchentlichen Gesprächskreis, in dem offen diskutiert wurde. Die Nazis waren nicht dabei - und genau deshalb sei der Zirkel ihnen ein Dorn im Auge gewesen, so Historiker des Bistums Hildesheim. Ein Spitzel der Gestapo schlich sich in die Runde ein und berichtete dann von "überaus abfälligen Ausdrücken gegen den Nationalsozialismus". Pastor Lorenz wurde daraufhin wegen "Zersetzung der Wehrkraft" und "Hören von Feindsendern" verurteilt und hingerichtet - sechs Monate vor Kriegsende.

Fast 3.000 Geistliche im KZ

"Er war kein Widerstandskämpfer in dem Sinne, aber er hat ohne Zweifel in diesem sogenannten Mittwochskreis die Dinge sehr deutlich gesagt", sagte Pastor Felix Rehbock bei der Einweihung des Stolpersteins. Auf diese Weise habe Pater Lorenz eben doch Widerstand geleistet und sei für die Wahrheit und die Menschen eingetreten. Keine Selbstverständlichkeit: Einerseits waren fast 3.000 Geistliche in NS-Konzentrationslagern - viele von ihnen katholisch und in den sogenannten Pfarrer-Block im KZ Dachau gesteckt. Andererseits waren Historikern zufolge rund 20 Prozent der evangelischen Pastoren auch NSDAP-Mitglieder. Bei den Katholiken waren es dagegen weniger als ein Prozent.

Nach Stolperstein ganze Straße?

Bei der Einweihung des Stolpersteins waren auch Verwandte von Pater Lorenz anwesend. "Ich find das sehr beeindruckend, dass jemand, der in der Familie immer sehr präsent war, diese Ehre bekommt", sagte seine Großnichte Beate Mahnkopf. Zu der Aktion angeregt hatte ein anderer Hildesheimer: Elmar Lübbers-Paal, der sich seit Jahren mit sogenannten Märtyrer-Pfarrern beschäftigt. Er schlägt nun vor, außerdem die Straße von Pastor Lorenz' erster Kirche in Hildesheim in dessen Namen umzuwidmen. Noch heißt diese Bischof-Janssen-Straße. Der verstorbene katholische Geistliche allerdings ist durch ein Missbrauchs-Gutachten stark belastet. Seit einiger Zeit gibt es daher Überlegungen, die Straße umzubennen.

