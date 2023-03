Vogelgrippe-Virus erstmals bei Füchsen nachgewiesen Stand: 20.03.2023 22:25 Uhr Erstmals ist in Deutschland bei Füchsen das hochansteckende Vogelgrippe-Virus H5N1 nachgewiesen worden. Betroffen sind Tiere aus Hannover sowie aus den Landkreisen Schaumburg, Hameln und Verden.

Das Friedrich-Loeffler-Institut als nationales Referenzlabor habe die Infektionen der insgesamt vier Tiere bestätigt, teilte das niedersächsische Landwirtschaftsministerium am Montagabend in Hannover mit. Eine veränderte Gefahrenlage für Menschen gebe es nicht, hieß es. Allerdings müssten die zuletzt vermehrten H5N1-Nachweise bei Säugetieren genau beobachtet werden. In den vergangenen Monaten war das Virus beispielsweise bei Seehunden, Waschbären und Mardern nachgewiesen worden.

Videos 3 Min Ganderkesee: Vogelgrippe lässt Preise für Gänse steigen Das wird auch für Gaststätten zu einem schwer kalkulierbaren Risiko. Gastronom Ibrahim Celik bietet dieses Jahr keine Gans an. 3 Min

Ministerium: Tote Säugetiere einsenden und überprüfen lassen

Das Landwirtschaftsministerium lässt unter anderem Füchse, Waschbären und Marder seit dem vergangenen Jahr untersuchen, um die Ausbreitung des Virus zu erfassen. Laut Ministerium gab es bislang 179 Untersuchungen. Nun seien die bundesweit ersten Nachweise bei Füchsen festgestellt worden. Eines der Tiere war den Angaben zufolge krank im Landkreis Schaumburg erlegt worden, ein weiteres im Landkreis Verden. Die beiden anderen infizierten Tiere waren in der Stadt Hannover und im Landkreis Hameln tot aufgefunden worden. Das Ministerium ruft Landkreise mit einem erhöhten Aufkommen an infizierten Wildvögeln auf, tot aufgefundene oder erlegte Säugetiere verstärkt einzusenden und überprüfen zu lassen. In Schweden und Finnland gebe es seit 2020 Nachweise über H5N1 bei Füchsen, so das Ministerium.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.03.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere