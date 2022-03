Stand: 14.03.2022 08:59 Uhr Versicherer Talanx hält an Gewinnziel fest - unter Vorbehalt

Das Versicherungsunternehmen Talanx (HDI) hält trotz des Ukraine-Kriegs an seinem Gewinnziel für dieses Jahr fest. Es werde eine Steigerung des Überschusses auf 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro erwartet, teilte der im MDax gelistete Konzern am Montag in Hannover mit. Der geopolitische Konflikt in der Ukraine sei zwar Unsicherheitsfaktor, für eine Abschätzung möglicher Auswirkungen sei es jedoch noch zu früh. Das Gewinnziel stehe ohnehin wie immer unter dem Vorbehalt, dass es keine Verwerfungen an den Kapital- und Währungsmärkten gibt und die Großschäden innerhalb der Erwartungen bleiben. Im vergangenen Jahr konnte der Versicherungskonzern den ersten Milliardengewinn seiner Geschichte verbuchen.

