Stand: 02.08.2022 20:51 Uhr Vermisster Angler tot in der Weser entdeckt

Einsatzkräfte haben einen seit Sonnabend vermissten Angler tot aus der Weser geborgen. Ein Sportbootfahrer hatte die Leiche des Mannes am Ufer des Flusses im Landkreis Nienburg entdeckt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann beim Schwimmen in der Weser nahe der Ortschaft Balge untergegangen. Einsatzkräfte hatten mit Sonarbooten und Tauchern nach ihm gesucht. Der Mann stammte aus Nordrhein-Westfalen und war mit einem Bekannten für einen Angelausflug an die Weser gefahren.

