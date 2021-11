Stand: 03.11.2021 19:19 Uhr Verband: Niedersachsen braucht deutlich mehr Windenergie

Nach Ansicht des Verbands Erneuerbare Energien werden in Niedersachsen deutlich mehr Windenergieanlagen benötigt. Laut derzeitigen Berechnungen müssten dies bis 2030 jährlich 1.000 neue Anlagen sein, teilte der Landesverband Niedersachsen/Bremen (LEE) am Mittwoch in Hannover mit. Diese Zahl könne sich in den kommenden Jahren jedoch noch ändern - je nachdem wie sich die Leistungsfähigkeit der Anlagen entwickelt. Die neuen Anlagen seien notwendig, um den Strombedarf decken zu können, etwa wegen des Ausstiegs aus der Atomenergie. Bis 2030 sollen demnach 2,1 Prozent der Landesfläche für Windenergie zur Verfügung gestellt werden, derzeit ist es etwas mehr als ein Prozent. Der Verband appellierte daher an Landkreise und Kommunen, in den kommenden Jahren ausreichend Flächen freizugeben.

