Stand: 29.10.2021 08:44 Uhr VW-Nutzfahrzeuge: Werk in Stöcken bald nicht ausgelastet?

Keine guten Nachrichten für VW-Nutzfahrzeuge in Hannover: Die Konzernschwester Porsche will ihr neues E-Luxusauto möglicherweise doch nicht in Stöcken produzieren lassen. Das berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ). Damit laufe das Werk Gefahr, ab 2024 nicht mehr ausgelastet zu sein, heißt es. Es könnte eine Lücke von rund 25.000 Fahrzeugen pro Jahr entstehen. Bisher wollte sich VW selbst dazu nicht äußern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.10.2021 | 07:30 Uhr